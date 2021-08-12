危老重建因沒有最小基地面積限制、具有明確且高額的容積獎勵，申請程序簡便又快速，自從2017年公告實施後就成為建商新寵，2018年首度出現危老重建案，之後推案量逐年遞增，到了今年推案量已翻了百倍以上。據住展雜誌統計，今年截至8月6日為止，北台灣危老重建案推案量高達約636億元，不僅較去年同期(280億元)大增逾一倍，更已超越去年全年案量(553.55億元)。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然今年新建案推案量比去年衰退近二成，但危老重建推案卻不斷擴張，接下來從農曆民俗月到年底，預期還有至少約300億元危老重建案將開賣，北台灣今年全年危老推案量將一舉突破900億元，甚至有機會上看千億元，連續三年改寫歷史新高紀錄。

雖然北台灣危老推案潮洶湧，但大多仍集中在雙北地區；其中，又以台北市推案量達約450億元最多，新北市約155億元居次。台北市危老建案最多的行政區為中山區，今年已推出9個危老建案，總案量逾140億元，新北市危老案分布較為懸殊，光是板橋區案就占近百億元。何世昌指出，危老重建除了推案量大增之外，產品面則出現不小變化。台北市過去危老案因基地偏小，所以幾乎都規畫為小宅，但今年中、大坪數產品卻多了起來，如中山區「序東騰」、松山「衍見築」，因基地較大且完整，便規畫為中、大坪數。而松山預推案「敦仰」全棟更走豪宅規畫，坪數逐漸變大，開價更全面攻高。松山「衍見築」平均開價達188萬元／坪，創下全台危老建案最高開價紀錄，大安「達運永康」、「永康壹號」則分別以185萬元／坪、180萬元／坪分居二、三名。不過，這些紀錄很快會被改寫，因為「敦仰」平均開價預料會站上200萬元／坪大關，將締造危老案新猷。

台北市危老案開價頻頻改寫新高，但這股風氣卻未吹到新北。新北市今年危老案開價最高的是板橋「達永冬慶」，因區段位置良好，平均開價達80萬元／坪，但仍比新北開價最高的建案「綠iNN」低，每坪少了近20萬元。