台灣證券交易所8月13日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議宜新實業(4440)申請股票上市案。

宜新實業實收資本額6億元，主要產品為機能彈性紗製造與銷售，去年稅前淨利1.48億元，每股盈餘2.85元，今年第1季稅前淨利0.82億元，每股盈餘1.55元。

證交易13日審議宜新實業上市案
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