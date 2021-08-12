《證交所》宜新實業上市案明日審議 11:442021/08/12 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所8月13日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議宜新實業(4440)申請股票上市案。 宜新實業實收資本額6億元，主要產品為機能彈性紗製造與銷售，去年稅前淨利1.48億元，每股盈餘2.85元，今年第1季稅前淨利0.82億元，每股盈餘1.55元。 證交易13日審議宜新實業上市案 《鋼鐵股》久陽H1獲利轉盈 決辦私募 #宜新實業 #稅前淨利 #每股盈餘 #證交所 #上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》精材Q2獲利登同期高 H1營運創5高 07:462021/08/12 財經 《百貨股》轉進MSCI標準型指數 富邦媒帶勁 10:362021/08/12 財經 《電腦設備》樺漢H1每股賺5.2元 結盟聯發科、威盛攻AIoT 07:462021/08/12 財經 三星新品上市 摺疊手機回歸主流市場 04:102021/08/12 時尚消費 《興櫃股》台灣精銳H1賺逾半個股本 下半年申請上市 09:282021/08/12 財經 《通信網路》友訊H1每股虧0.24元 H2樂觀看缺料逐季舒緩 08:032021/08/12 財經 《港股》ATMJ扯後腿 港股走不動 10:532021/08/12 財經 聯發科5G天璣系列添兩新兵 第三季上市 04:102021/08/12 財經要聞 礦石稅卡關 花縣府盼議會同意審查 04:102021/08/12 地方新聞 《興櫃股》八方雲集H1每股賺4.71元 擬配息2.5元 07:462021/08/12 財經 新北果菜市場陷瓶頸 10年願景拚轉型 04:102021/08/12 地方新聞 財經熱門新聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 PC狂賣到頂了？Chromebook爆砍單千萬台 - 財經 26家賺逾一股本 大勝去年 - 財經要聞 - 工商時報 5倍券與發現金有何不同？謝金河1句神比喻 - 財經 元大金爆量重摔7％ 網友：海運仔的逆襲阿 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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