台普威繼今年引進雲豹能源新股東後，今再宣布，公司成立24小時運維調度中心，以及電力合格交易者交易平台。

台普威能源攜手美商Powin Energy(Powin)打造2MW儲能系統，在台電去年的AFC標案以第二名成績勝出，並於今年5月正式上線。自上線以來其案場創下6、7月全時數不間斷提供調頻備轉服務，且每小時服務品質指標皆為1的滿分優異紀錄。按雙邊合約之決標金額每小時648元推算，該案場每個月約可為台普威帶進93萬元服務費。

台普威為Powin海外第一家合格受訓之團隊，可與Powin共同針對台灣設計符合台電調頻輔助服務中所需之系統，並於在地安裝、調機與運維。台普威設計之系統具備備援機制、遠端監控機制、狀態提醒與預測維修機制，並可因應台電不同種類之輔助服務需求，提供相對應之使用程式。

因應其案場建置規劃，台普威於今年8月1日成立桃園運維調度中心，除執行前述遠端監控作業外，亦有利於最短反應時間內調度專業人員至北、中部案場進行現場檢修。下一步，台普威將成立台南調度中心以支援南部案場運維，並隨其建置發展考量接續建立東部運維中心。

Powin於2020年躋身美國前3大、全球前4大儲能業者，Powin擁有完備的上下游技術，包括電池模組封裝、電池包、電池櫃、BMS、EMS，以及儲能系統的設計、建置與運維，皆有完整方案。Powin在美國已有五年以上儲能系統建置與運維實績，Powin一直以來只選擇高安全性的磷酸鋰鐵電池，並設計三重保護機制，從2012開業至今無任何火災紀錄。

台普威在今年7月21日於台北內湖成立電力合格交易者交易平台，計畫取得台電合格交易者的角色，協助客戶有效管理其儲能資源，投入輔助服務交易，並履行交易資源所應盡之專業義務。台普威高度整合的運維、電力合格交易者服務使業主得以避免報價權限被暫停或取消的風險，並確保其投資收益極大化。

雲豹發展太陽光電有成，並且跨入風電領域，鑒於再生能源結合儲能將成為未來趨勢，雲豹超前部署，注資台普威，補上能源產業最重要的「儲能」拼圖。