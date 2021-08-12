東京奧運羽球男雙金牌李洋，昨天晚上接受馬來西亞羽球選手陳文宏邀請，在粉專「談天說羽」暢談，由於兩人交情不錯，話匣子一開無所不談，讓李洋再度分享許多想法。

陳文宏開玩笑說，今天生日的李洋已經收到奧運金牌這份大禮，兩人也互約未來疫情穩定、比賽可以如常進行後，到彼此的國家比賽時，就互相帶對方去吃想吃的食物，「談天說羽」粉專的小編，也已經預告會準備好榴槤請李洋享用。

對於這面奧運金牌，李洋直呼運氣好、靠搭擋王齊麟，也再度分享比賽期間內心起伏：「奧運出發前就想搶進8強，第1場對印度真的很想贏，結果想太多影響表現，輸了之後就覺得不可能達到設定的目標，應該要直接掰掰，直接等下屆巴黎再來。」

不過接下來「麟洋配」專注在做好運動員該做的，從小組賽第2場開始一路連勝，到最終決賽通過中國大陸「雙塔」李俊慧／劉雨辰，摘下中華隊史上首面奧運羽球金牌，李洋回應：「覺得太扯了，怎麼可能是我們，但真的很開心。未來我們會是各隊鎖定目標，我們雖然盡量不有壓力，但還是會不想輸，重點還是像我們一直重申的，做好本分。」

李洋曾和前搭擋李哲輝拿下2018年雅加達亞運羽球男雙銅牌，王齊麟則是2018年南京世錦賽與學長陳宏麟奪男雙銅牌，李洋透露，希望在奧運金牌加持後，和王齊麟也能在世錦賽、亞運完成金牌拼圖，而台灣男雙世界排名最高是李勝木／方介民創下的第3，李洋也希望可以突破前輩紀錄，但也搞笑說：「也希望不要掉太快。」