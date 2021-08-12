為瞭解國際綠能產業發展趨勢，分享各國能源轉型經驗，以因應全球氣候變遷危機，外交部、經濟部能源局、工業技術研究院、美國在台協會台北辦事處（AIT／T）、日本台灣交流協會（JTEA）及澳洲駐台辦事處（AO）昨天共同辦理「全球合作暨訓練架構－綠能：開創潔淨及永續發展的地球」（2021 GCTF Virtual Conference on Green Energy – A Way to a Clean and Sustainable Earth）線上國際研討會。

外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（IZUMI Hiroyasu）及澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）均以預錄方式出席致開幕詞，經濟部能源局長游振偉則致閉幕詞。研討會共有美國、日本、泰國、韓國、越南及歐洲各國等共50國約120名官員及專家線上與會，各國代表積極參與、討論氣氛熱烈。

吳釗燮致詞時表示，在全球面臨氣候危機時刻，發展潔淨再生能源是因應全球氣候目標的關鍵。我國政府正全力將台灣打造為亞太區域綠能中心，並已在「5＋2產業創新計畫」架構下，啟動促進綠能與科技產業創新的革新計畫。台灣也準備好與世界一同發展綠能，吳釗燮並舉我國政府在友邦聖克里斯多福及尼維斯及馬紹爾群島的再生能源計畫為例，展現「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」（Taiwan can help and Taiwan is helping）的精神。

外交部指出，本次是GCTF首度以綠能為題舉辦研討會，期待藉由GCTF做為對話平台，讓各國與會者透過交流綠能發展的經驗，制定產業發展策略，攜手對抗全球氣候危機，維繫地球永續發展。