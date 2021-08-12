MSCI季度調整正式發布，台股在三大指數中二降一持平，早盤指數多在盤下低檔狹幅游走，高低點相差約百點，至11點半過後買盤拉升，指數一度重返17200點之上、在下跌20～0點附近震盪，但值得關注的是，台股成交值持續萎縮至僅有2000餘億元，估計全天小幅超過3000億元，將創近5個月來新低量。

MSCI於12日公布季度調整，在MSCI全球新興市場指數中，台股權重由14.3％下調至14.21％，調降幅度為0.09個百分點，MSCI亞洲除日本指數權重則由16.31％下調至16.15％，調降幅度為0.16個百分點，另在MSCI全球市場指數權重1.78%持平，最新季度權重調整將在8月31日收盤生效。 另在MSCI台灣指數成份股方面，此次成分股新增1檔為富邦媒，其權重為0.22％，刪除1檔為臺企銀（權重為0.16％），指數成分股將維持87檔，並有17檔成分股調整在外流通股數。

在新納及刪除成分股股價方面，富邦媒及臺企銀同步呈現開高走低。富邦媒一早股價衝高至1940元、上漲50元，但盤中卻一度壓回至1880元、下跌10元，至近午盤時約在平盤下頭震盪；臺企銀股價一早不畏遭刪除的利空，股價衝上9.88元小漲0.06元，但至近午盤最低來到9.7元、跌幅逾1％。