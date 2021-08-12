台北市信義區是百貨重鎮，逛街人流較多，陸續傳出有2個確診足跡，遠百信義A13今（12日）全館停業1天，新光三越台北信義新天地A8 B1停業1天，明（13日）皆會恢復營業。

遠東百貨表示，昨晚接獲通知，8月8日父親節有確診者到館，依循台北市政府的防疫指引，今停業1天，進行全館大消毒，並靜置場域24小時，13日恢復正常營業。新光三越也是昨晚接獲通知，父親節有確診者短暫停留信義A8 B1，也是按照台北市政府防疫指引，清消後靜置24小時，暫停營業1天，13日恢復正常營業。