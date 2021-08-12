高雄吳姓男子7月返回租屋處時，發現屋內電器用品幾乎被搬空，除了電視、電扇，就連電熱水瓶也不放過，但現場卻遺留2罐空啤酒瓶，警方獲報後，立即開始追查，歷經1個月，警方11日在三民區逮獲43歲吳嫌，他坦承當時發現吳男的房門未關，因此心生歹念入內行竊，但搬運過程太過炎熱，因此自行從冰箱拿出啤酒解渴，警方訊後將吳嫌依竊盜罪函送偵辦。

高市警苓雅分局福德二路派出所員警7日接獲吳男報案，稱其返回租屋處時，發現屋內46吋液晶電視、2台電風扇、電磁爐和電熱水瓶竟全都遭竊，客廳還留有2支喝剩下的空啤酒瓶，吳男嚇得直呼「那欸安捏啦！」，因此立即報案，向警方尋求協助。

警方獲報後，立即擴大調閱周遭監視器，並將遺留之空酒瓶送驗。但吳男離家時間較久，並非每日都會回到租屋處，因此部分監視器畫面早已遭覆蓋，增加了警方破案難度，歷經1個月追查，最終鎖定一名深夜駕駛小貨車且停放在吳男租屋處外的吳嫌。

警方循線於11日在吳嫌住處起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物，吳嫌坦承犯行，並向警方供稱，他與租給吳男套房的陳姓房東相識，因此經常在陳男住家附近遊蕩，有次經過吳男的租屋處，發現房門沒關好，便起了歹念潛入行竊。

但由於吳男缺乏良好的行竊工具，只能徒手將屋內液晶電視、電風扇、電磁爐等較有價值的電器用品分批次搬運至小貨車上，隨即駕車逃逸，得手後吳嫌立即將電風扇、電磁爐拆解變賣，欲躲避警方查緝，沒想到最終仍遭員警查緝到案。

警方詢問現場遺留的空酒瓶，吳嫌還不好意思笑稱，因為搬運途中太熱又相當口渴，於是打開冰箱取出2瓶冰啤酒來解渴，全案訊後將吳嫌依竊盜罪函送偵辦。

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