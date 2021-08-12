機車待轉區危險性高，被譏為機車「待撞區」！市議員吳敏濟今天質詢說，近4年半，台中市機車待轉區共發生158件車禍多達225人受傷；大甲區經國路和平路口，5月間待轉區無辜騎士被車禍殃及，個人及家庭付出慘重代價，建議以安全性更高的左轉機車專用道取代2階段左轉。副市長陳子敬指出，實務來說有此必要。

吳敏濟指出，5月28日晚間9時餘，大甲區外環道經國路與和平路口，一輛重機違規在路口撞上對向左轉轎車，待轉區內二位機車騎士被高速翻滾的重機撞擊；剛下夜班陳姓男子傷勢嚴重，心臟主動脈剝離、肝臟撕裂傷、胃及腸子部份切除，並安裝了人工肛門。家中上有老下有小，家庭經濟頓失依靠，吳敏濟還為此發起急難救助。

根據警方的統計，自106年至今年7月間止，台中市發生於待轉區的交通事故就有158件，造成多達225人受傷。

吳敏濟表示，統計數字顯示了機車待轉區的高風險。交通單位之所以強制採取機車二階段左轉政策，是為了避免機車左轉時與同向或對向車輛產生撞擊點，雖然有一定的成效，但卻使機車在待轉區內曝露於「待撞」的風險中，民眾為此付出了慘重的代價，交通單位需要深切檢討。

吳敏濟指出，106年高雄市中正一路與大順三路就開始設置左轉機車專用道，機車與汽車同時左轉，不必到待轉區等待左轉，高雄市交通局公佈一年車禍件數從60件降為35件，既快速又安全獲得機車騎士很高的評價，台北市也跟進採用左轉機車專用道。

目前台中市僅在19處有交通號誌的T字路口改採左轉機車專用道，十字路口仍全部保留待轉區。吳敏濟批評台中市交通單位故步自封，任憑機車騎士曝露在待撞的危險中。

吳敏濟表示，左轉機車專用道有清楚的標線引導機車左轉通過交叉路口，基層交通警察透露，為了避免位於外側的左轉機車專用道在路口與對向左轉車輛產生撞擊點，可以「早開遲閉」調控交通號誌，輪流開放通行。為了提高機車駕駛的安全性，台中市也應該立即跟進，以免更多的機車騎士受害。

交通局長葉昭甫說，兩段式左轉透過號誌管控完全認同，所有各縣市做法都相互學習，一切須看路口條件，可以檢討高肇事路口做些改善，針對高肇事路口交通局有相關的交改小組討論。