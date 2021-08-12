知名作家九把刀（本名：柯景騰）的岳母打完AZ疫苗4天後突身亡，但健檢報告僅有膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇超標，遺體已交給法醫解剖，消息一出引起民眾擔憂。對此，美女醫師許書華整理接種疫苗的注意事項，提醒民眾若出現5種反應應立即就醫。

九把刀昨（11日）透過臉書證實岳母接種完AZ疫苗4天後不幸辭世，他說岳母剛打完時完全沒有任何不適，未料4天後岳母傳line：「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，陣痛一陣一陣痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動」，過了4個多小時被丈夫發現失去呼吸，送達醫院前離世，享年57歲。九把刀難過地表示，岳母生前是個健康、愛運動的人，3月做完健檢只有膽固醇紅字，真的很難不跟疫苗聯想在一起，為求真相忍痛解剖遺體釐清死因。

許書華昨（11日）晚間在臉書發文，表示很遺憾九把刀岳母打AZ猝死，特地製作一張表格供民眾參考，指出接種完30分鐘內如有呼吸困難、血壓降、吐、舌咽腫脹、皮膚疹等症狀就要立即呼救，3天內出現發燒、疲倦、噁心、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、打寒顫等7症狀如在3天內未好轉也要送醫，一週內如出現手臂腫、熱、痛、癢，建議冰敷、服用抗組織胺或消炎止痛藥。假設4-28天內有1.呼吸急促、胸痛 2.持續腹瀉 3.下肢腫脹疼痛 4.神經學症狀：持續頭痛或複視 5.注射部位以外皮膚有不明出血點、瘀青，就要趕快送醫治療。

除此之外，許書華提醒民眾千萬別疏忽膽固醇超標，雖然在臨床上較無感，但其實會默默破壞血管、增加罹患中風、心臟病等風險，「沒事歸沒事，一有事就真的是大事！」

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