國民黨今明兩天開放有意參選黨主席者領表，中廣董事長趙少康受訪時說，目前看起來現任主席江啟臣和前主席朱立倫的競爭是勢均力敵，但要他說支持誰還太早，還要再觀察，參選人必須證明自己能帶領國民黨打贏明年選舉和2024大選，這是重點。

趙少康上午到國民黨中央黨部參加青年部的活動，並和江啟臣同台。被問到黨主席選舉支持誰？趙少康說，目前各參選人都還沒完整提出理念，誰的政見對國民黨、台灣有利，我們就支持，現在還早還要再觀察，將來他也會提出問題，請參選人們回答，而他觀察的點是誰能帶領國民黨打贏明年選舉、2024總統大選。

至於趙少康參加的活動多半跟江啟臣同台，意味挺江？趙少康說，他是跟國民黨同步，這活動是國民黨辦的，他支持國民黨辦的活動，這跟個人無關。

媒體追問是否也會參加朱立倫的活動？趙少康表示，朱立倫有活動，適合的他也會參加。談到國民黨內很多人支持他的戰鬥藍理念，趙少康強調，願意支持的都來，這沒有問題。