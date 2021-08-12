百聿數碼(6622)董事長張承宏表示，手上擁有的原創與合作的IP合計約10多部，預計在明後年推出。不乏有與金鐘、金馬導演、編劇合作戲劇，演員更是匯集國內外眾多知名影星。隨著疫情解封，拍攝製作也都恢復正常，未來百聿數碼的營運將可望進入成長階段，現在也規畫明年轉上市。

根據全球娛樂暨媒體業展望報告表示，2020年開始全球串流市場即將迎來大爆發的黃金10年；未來OTT市場的營收可望以雙位數的年複合成長率並於2030年有機會成長至規模超過千億美元的產業。

百聿數碼2019年轉型投入影劇製作，憑藉超過20年的後製經驗與人脈，達到Apple、Google、Netflix等一線客戶認證的高技術水平，陸續推出《粉紅色時光》、《華燈初上》等片，均獲得國際OTT平台的青睞，尤其《華燈初上》的高質量IP，在今年更是獲得全球最大OTT平台願意以高價購買其播映權，即將在今年第4季在全球198個地區播出。

張承宏表示，《華燈初上》為百聿自製影劇打開國際市場，未來也將持續透過製作優質的IP，維持高品質作品的能量。百聿數碼認為在全球OTT市場大幅成長趨勢下，各大平台公司對華語市場的IP內容需求會更加提升，因此跨入製作原創的IP內容及高規格影劇製作內容。