警方逮獲提領被害人百萬元的車手情侶檔。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名蔡姓男子6月底接獲詐騙集團以「健保卡遭冒用涉刑案」電話，蔡男深怕自己會遭拘提收押，交付42萬元，被詐騙集團認為大魚上鉤，又指示蔡男提供存摺和提款卡，3名車手以小額提領方式將蔡男存摺內的錢全領光，警方歷經月餘追查，在台南逮獲年僅19歲的車手情侶，另在台中逮到另名蔡姓車手，但蔡男損失的205萬早已不知去向！

警方指出，68歲的蔡姓男子6月底在家中接獲詐騙集團電話，對方指蔡男健保卡遭盜用涉及刑案，之後將電話轉接給假檢警，向蔡男謊稱要凍結帳戶或查扣名下財產，需提供金融帳戶等資料進行監管，才能證明清白，不然就會面臨拘提或收押的牢獄之災。

蔡男信以為真，先交付45萬元現金，詐騙集團認為蔡男好騙，又加碼指示他提供存摺和提款卡，車手拿著蔡男提款卡以小額提領方式領走存摺內1百多萬現金；直到7月初，蔡男發現存摺內的存款被提領一空才知受騙，蔡男前後共損失205萬元氣得報警。

三民一分局警方成立專案小組追查，發現領錢的車手在台南和台中領款，7月24日先在台南市六甲地區逮捕19歲的紀姓男子和王姓女友涉案，8月3日在台中沙鹿逮獲24歲蔡姓車手，但被害人被領光的錢已無法追回；全案訊後依詐欺罪將3車手送辦。