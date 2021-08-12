現在要具有相當於全民英檢中高級程度，才能成為中小學雙語教師。面對愈來愈多的英檢需求，財團法人語言訓練測驗中心今宣布推出「全民英檢量能擴充服務」，將藉由擴設考場、增辦測驗場次及提供獎勵金，加速國人的英語學習動能，朝雙語國家邁進。

政府推動台灣在2030年成為雙語國家，持有英檢證照(CEFR B2、中高級)已是報考國家考試及取得雙語教師資格之門檻，也是大學雙語化的學生英語能力標準。

語測中心表示，全民英檢近2年的報考現象已反映出雙語國家政策之影響，例如：考聽讀說寫四項的考生比例普遍上升，特別是中級、中高級的20歲以上考生人數成長逾2成，顯示在職人士與進入職場前的大學生積極取得聽讀說寫完整的英語能力證明。

語測中心執行長沈冬說，因應國人對英語四項能力檢測需求增加的趨勢，全民英檢決定擴充量能，同時進一步提升便利性。

「全民英檢量能擴充服務」內容如下：

1、 廣設考區：於全國22個縣巿(含外島)普設考區，方便國人就近應考，「全民英檢」原有考區已遍及全國(含外島) 18個縣巿。為更便利各地民眾報考，今起特別新增縣巿考區包含基隆巿、新北巿、新竹縣、嘉義縣，皆設置合格的口說檢測設備及監試人員。

2、增加場次：今年下半年，除原訂初級(CEFR A2）、中高級（CEFR B2）外，將增辦中級一日考（CEFR B1），三個級數即日起同時開放報名。

3、設置獎勵金：設置全民英檢「四項全能獎」鼓勵年滿20歲之學生、教師、軍警公務及企業在職人士挑戰一日考(聽讀說寫)測驗。凡符合前述資格，取得專案場次中級或中高級四項通過證書者，即有機會抽得新台幣1萬元獎勵金，共20個名額，總獎金達新台幣20萬元。