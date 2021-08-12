由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台手遊大作《傳奇4》，今（12）日宣布遊戲將於8月26日在全球170多個國家同步上市，而事前預約及雙平台預註冊持續開放中，誠摯邀請玩家加入《傳奇4》，一起闖蕩傳奇大陸！

《傳奇4》四大職業技能展示

《傳奇4》上週開放爲期4天全球刪檔測試活動，吸引廣大玩家熱情加入，並針對伺服器的穩定性、遊戲流暢度以及跨平台版本完美呈現紛紛給予高度的評價，其中台灣、印尼、俄羅斯的玩家們在本次的封測中參與度極高，展現對《傳奇4》上市的期待感，而研發團隊也會聆聽封測玩家的建議與反饋，提供更好的遊戲品質。

遊戲將神祕且優雅的東方武學完整呈現，其中還有能細緻調整角色外形的「捏臉系統」、與志同道合的夥伴共同成長、戰鬥的「門派系統」、高自由度的「自由競爭拾寶系統」，以及玩家可以在各地發掘彩蛋故事的「奇緣系統」等多項遊戲特色玩法，讓玩家盡情暢遊傳奇大陸。

感動全球五億玩家的傳奇故事 即將展開

參加事前預約 領取你的傳奇戒指

《傳奇4》準備在全球逾170個國家推出，發行12種語言版本，遊戲也採用應用區塊鏈技術NFT（Non-Fungible Token）和FT（Utility Coin）技術，玩家可透過採集黑鐵資源體驗區塊鏈技術。

全球事前登錄及雙平台預註冊火熱進行中，8月26日前參加活動即可獲得豐富遊戲資源，搶先部署戰力！

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