初期髖關節股骨缺血性壞死，楊椒喬建議採非侵入性的水介質震波治療，可有效修復組織、降低疼痛。（活力得中山脊椎外科醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

一位50多歲的壯年男子兩個多月前意外受傷後，腰部及右髖部痠痛影響工作，透過手術治療腰部神經壓迫後髖部疼痛依舊，經核磁共振檢查才發現是髖關節股骨缺血性壞死。醫師建議採非侵入性的水介質震波治療，可有效修復組織，降低疼痛並找回行動力。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，剛開始該男因脊椎神經壓迫到院求診，主訴臀部痠痛造成行走不便，影響工作表現。經小傷口脊椎內視鏡手術後，已明顯改善腰痛，但該男反應右髖部、右大腿外側及右臀部卻依然持續疼痛，透過核磁共振進一步診斷，確診為右髖關節股骨頭缺血性壞死。

楊椒喬表示，髖關節股骨頭缺血性壞死原因可能為喝酒、外傷及口服藥物，初期較難經由X光檢查判斷，通常是壞死程度嚴重到需接受髖關節置換術才能由X光判斷。

由於該男剛接受過腰部手術，楊椒喬認為短期內不適合再動手術，建議改採非侵入性的水介質震波治療。水介質震波能促進修復壞死組織，促進血流供給，達到降低疼痛，恢復原本行動力，讓患者在工作或生活時，不受疼痛困擾。療程上，楊椒喬建議該男接受為期8至10次、每月一次約8000發的高劑量震波治療。

但對於髖關節股骨頭嚴重缺血性壞死患者，楊椒喬則建議進行髖關節置換術，但患者同時須面對手術風險及預後時間比較長的問題。水介質震波是初期患者的新選擇，也是一大福音。