鄧超、孫儷是大陸演藝圈的模範夫妻檔，兩人從相愛到結婚生子，愛情長跑超過15年，並育有一對子女，幸福湊得「好」字，而親民的小倆口也樂於在社群平台分享生活點滴，隨著孫儷的新戲《理想之城》將在今（12日）晚播出，鄧超也積極幫愛妻宣傳，但他卻遭網留言酸「又蹭你老婆熱度嗎哈哈哈」，對此，鄧超沒生氣，反而正面回應：「她值得。」

孫儷在2011年以宮廷劇《後宮甄嬛傳》再攀演藝事業高峰，之後演出的《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲也都大受好評，孫儷雖然作品量少，不過每一部都叫好又叫座，而孫儷這回則與趙又廷搭檔，在新戲《理想之城》飾演專業能力強、做事一絲不苟的建築工程造價師。

隨著新戲即將播出，鄧超昨則在微博為老婆宣傳：「孫儷老師的新戲明天開播了，大家有什麼想問她的盡管問我，我24小時在線。」吸引網友留言問：「你倆什麼時候拍一部電視劇」、「你帥嗎」、「問問孫小姐，下部戲什麼時候安排」，對此，鄧超也逐一回覆：「明年」、「不好意思，沒傷到你吧」、「我來安排」。

鄧超微博全文。（圖／取材自鄧超微博）

但卻有酸民留言：「又蹭你老婆熱度嗎哈哈哈」，對此，鄧超也正面回應：「她值得」，3字超寵妻回覆，高EQ完勝酸民，至於有人無聊問「我能娶她嗎」，鄧超則是回「呵呵」。