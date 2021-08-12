一年一度的七夕情人節即將到來，想到如何為另一半精心策劃令他倍感驚喜的情人節了嗎？LINE趕搭七夕情人熱潮，宣布期間限定可透過3個關鍵字觸發的聊天室特效，讓你為另一半送上出人意外的小驚喜，快來看看如使用！

根據LINE Blog公佈，今年2021/8/12（四）上午10：00 至 2021/8/19（四）上午10：00期間，為期一週，使用者只要透過「花火、煙火、情人節」3個關鍵字之一，就可以觸發見熊大和兔兔造型的可愛煙火特效，讓你在情人節打造滿滿儀式感，跟另一半一起欣賞可愛煙火！

LINE官方指出，本次支援的平台僅有手機平台，包含LINE iOS 支援 9.15和LINE Android 10.2以上。若是不確定LINE版本，建議直接更新至最新版本，而Android用戶請確認作業系統版本為7.1以上。要特別留意，本次煙火特效不支援LINE電腦版唷，請大家別誤會，在輸入關鍵字後如果沒有煙火特效，別以為電腦版LINE是不是出了什麼問題！

若上述LINE版本、作業系統和關鍵字皆符合，但卻沒有出現煙火特效的話，建議請嘗試將LINE重新開啟，或到LINE設定中的「聊天背景特效」中確認是否開啟。透過此連結可確認是否有開啟LINE聊天室特效。