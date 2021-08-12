陸軍21砲指部官兵基地期末鑑測 105榴砲夜間射擊畫面震撼 12:132021/08/12 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 105榴砲在夜間射擊畫面，火光四射，極具震撼衝擊。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍21砲指部官兵今日於中部地區接受基地期末鑑測，實施戰術機動。軍聞社提供 陸軍21砲指部官兵今日於中部地區接受基地期末鑑測，依令實施戰術機動及陣地佔領後，並向想定目標進行實彈射擊，驗證砲兵部隊整體戰力。其中，105榴砲在夜間射擊畫面，火光四射，極具震撼衝擊。 在測驗過程中，官兵戰術機動至陣地，並實施各項射擊課目，包括「射擊、測量、觀測、通信、砲操」等砲兵部隊聯合操作，按照程序、步驟、要領，發揮團隊精神，順利完成所有測驗課目，展現平時勤訓精練的成果。 瑞莎喊「中華隊加油」挨批 羅智強轟1450有病：怎不出征蔡英文 研製105公厘戰車 國防部槓審計部 #陸軍 #21砲 #砲指部 #鑑測 #105榴砲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女網友約砲「吞吐過程」遭噁男偷拍 收對方截圖炫耀怒提告 13:252021/08/04 社會 男星被9年女友爆砲友一堆 現身給「誠摯交代」網友全傻眼 08:512021/08/12 娛樂 桃園街頭上演警匪追逐 車輛拒盤查衝撞員警 遭連開3槍圍捕 11:052021/08/05 社會 預算吃緊 台美軍售該放慢腳步 04:102021/08/06 焦點要聞 「M109A6自走砲」7.5億美元對台軍售案 1個月後正式生效 08:042021/08/05 政治 正式道別腰椎殺手 美陸戰隊2023年廢除捲腹改測這項 10:002021/08/10 軍事 中俄聯合軍演 8月9日寧夏登場 04:102021/08/06 產業財經 追求更真實的射擊訓練 美陸戰隊與紳寶展開這項合作 23:212021/07/29 軍事 111大學入學考程出爐 學測1／21至1／23日舉辦 17:032021/08/09 新消息 美宣布售台自走砲 府：展現對我防衛能力高度重視 09:542021/08/05 政治 高嘉濱提前退役 黃佑民接艦指部 04:102021/07/23 政治要聞 政治熱門新聞 蔡政府發5倍券 名醫發現一件怪事：怎還有人信？ - 政治 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 美再捐台灣150萬劑疫苗是烏龍一場？外交部回應了 - 政治 24綠委反5倍券 蘇貞昌為何硬幹？郭正亮爆內幕 - 政治 民進黨62立委 王鴻薇：僅「這些人」公開登記高端 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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