陸軍21砲指部官兵今日於中部地區接受基地期末鑑測，實施戰術機動。軍聞社提供

陸軍21砲指部官兵今日於中部地區接受基地期末鑑測，依令實施戰術機動及陣地佔領後，並向想定目標進行實彈射擊，驗證砲兵部隊整體戰力。其中，105榴砲在夜間射擊畫面，火光四射，極具震撼衝擊。

在測驗過程中，官兵戰術機動至陣地，並實施各項射擊課目，包括「射擊、測量、觀測、通信、砲操」等砲兵部隊聯合操作，按照程序、步驟、要領，發揮團隊精神，順利完成所有測驗課目，展現平時勤訓精練的成果。