中租-KY(5871)旗下合迪因應業務快速成長，今（12）日完成3年期新台幣60億元聯合授信案募集，原預計籌募金額50億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達142％，最終以60億元結案。資金用途為償還金融機構借款、充實營運周轉所需資金。

此案為再融資案，由土銀擔任統籌主辦行暨管理行，合庫、華銀為共同主辦行，並有台銀、彰銀、農業金庫、永豐銀等7家行庫共同參與。土銀2009年迄今已為合迪統籌主辦12次聯貸案，累計聯貸金額達366.3億元，顯示各銀行高度肯定公司長期專業及務實經營。

合迪自1987年創立至今已逾34年，深耕營建及運輸2大產業客戶，主要經營營建機具、吊車、挖土機、重車、機具設備的分期付款買賣及租賃業務，提供客戶專業金融服務。近年亦積極投入貨車、大卡車、遊覽車及二手小車等融資業務，協助車行或車主取得資金。

合迪持續開發對客戶具有價值的新業務，2019年陸續推出「卡車幫」平台及「加油卡」，除針對卡車車主及車行提供融資外，亦提供載貨媒合及加油優惠等周邊加值服務，擴大連結卡車司機、車行及有貨運需求的中小企業，成為客戶最有效率的金融夥伴。

合迪2020年合併營收97.9億元、年增達20.36％，歸屬母公司稅後淨利28.41億元、年增達22.64％，每股盈餘（EPS）3.63元。2021年上半年合併營收60.46億元、年增達31.83％，歸屬母公司稅後淨利20.02億元、年增達49.51％，每股盈餘1.97元。