美國政府7月預算赤字達到3020億美元，創下同期新高，主要因為新冠紓困支出仍然居高不下，以及相較於去年延後報稅，現在國家稅收的入帳已經恢復正常。

受到新冠疫情影響，去年美國將報稅截止日延至7月。

美國財政部表示，今年7月的聯邦預算缺口為3020億美元，遠超出去年同期的赤字630億美元。

7月收入總計為2620億美元，年減54%；支出為5640億美元，年減10%。

2021財政年度前10個月的預算赤字為2.54兆美元，較去年同期創下新高的2.807兆美元下滑10%。

美國財政部官員表示，年初以來支出和赤字縮小，反映出新冠援助支出持續縮減。勞工部加發失業給付的支出減少8%，為3,590億美元，小型企業管理局（Small Business Administration）的支出減少40%，為3380億美元。

此外，政府收入反映出美國經濟的全面復甦，年初以來的公司稅收入成長61%，為3240億美元，來自非預扣個人稅的收入增加35%，為7630億美元。