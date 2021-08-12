國內疫情似已趨緩，宜蘭縣長林姿妙12日在宜蘭縣疫情指揮中心應變會議上宣布，為了減輕家長照顧孩子的壓力，加上縣內親子館的工作人員也已經陸續施打疫苗，宜蘭縣內的親子館自8月17日起，將採預約制以及分流降載等配套措施，有條件開放入館使用；此外，緩解封之後也進入暑假的觀光旺季，縣衛生局將加強內用稽查、持續施打疫苗，並呼籲大家務必遵守各項防疫措施。

因本土疫情爆發，宜蘭縣內的親子館從5月11日起便停止服務，也讓縣內少了許多親子共同活動的室內空間，而在中央頒布降級及相關防疫指引，以及親子館內的工作人員陸續完成疫苗接種後，縣長林姿妙宣布縣內親子館自8月17日起採預約登記方式重新開館，有需求的民眾可上「宜蘭縣育兒資源網」完成線上預約。

社會處也訂立防疫指引，入館民眾務必配合實聯制、量體溫、保持社交距離、禁止飲食，並全程配戴口罩，同時各館也會採取分區、分流、降載、清消等措施，以保障入館親子們的安全。

縣府另表示，考量每逢暑假期間宜蘭縣都會湧現觀光人潮，縣府也已經在8月3日開放縣內餐飲業內用，縣長林姿妙因此特別責成衛生局加強稽查餐飲業內用情形，尤其是針對縣內人口密集地區的宴席餐廳、知名小吃店、自助餐及夜市等，要特別加強輔導與稽查，以確保縣內餐飲業者與民眾的健康。