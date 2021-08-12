三星在11日晚間透過線上Galaxy Unpacked發表會，揭曉多款新品，除了Galaxy Watch4系列智慧手錶、Galaxy Buds2真無線耳機之外，還包含兩款折疊手機，分別是Galaxy Z Fold3 5G以及Galaxy Z Flip3 5G。三星今年已經確認不會推出Galaxy Note系列新機，換句話說下半年在旗艦級手機的主力機種就是折疊手機。三星官方已經發下豪願，要衝刺折疊手機銷量，期待可以看齊Galaxy Note的成績，也就是說總量上看15萬台，企圖心不小。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理 陳啟蒙（Jacob）指出，透過三星的消費者調查，消費者對於下一代折疊手機期待可以加入S Pen、防水性能，以及更輕薄等特性。今年度發表的兩款全新折疊手機，也都週對這些消費者回饋的要點進行改進與加強，包含鋁合金轉軸強化、採用Gorilla最新保護玻璃等等。其中Galaxy Z Fold3 5G也首度支援S Pen（Galaxy Z Flip3 5G不支援S Pen），而兩款新折疊手機都首度支援防水性能，整體而言在耐用度上有不小提升。

陳啟蒙指出，對於購入折疊手機，消費者最有疑慮之處，就是價格以及耐用性。針對耐用性，兩款新機都已經有所提升；在消費者最有感的價格方面，陳啟蒙語帶保留的分享「確實很有競爭力」，但細節需留待在台灣上市記者會再行公佈。

在新機價格未公佈之前，陳啟蒙率先分享，今年針對兩款折疊手機，三星在台灣的目標就是賣到跟Galaxy Note系列一樣的水準，也就是說預估約有15萬台。要如何達到此目標？他回應預估銷量中的70%是由原本Galaxy S系列以及Galaxy Note系列的用戶而來；其餘的三成，則期待能吸引其他品牌的消費者轉用。他特別指出，折疊手機用戶在下一款手機持續沿用折疊手機的忠誠度更高。也就是說，如果能成功吸引更多新用戶開始使用折疊手機，那麼未來此族群客戶將是更為忠誠的一群，會成為穩定的消費族群。

除了新機獨獨具備可摺疊螢幕的特性外，對於消費者來說，最重要的一定就是售價。對此，陳啟蒙分析，以Galaxy S21系列來說，三款機種Galaxy S21 Ultra、Galaxy S21+、Galaxy S21的銷售佔比分別是35%、45%、20%，他認為價格NT$32900~NT$43900會是消費者選擇全新不同規格、型態手機的甜蜜點；他額外指出，經過市調，消費者認為NT$36000的折疊手機價格，就有90%消費者表示會想購買，顯示這是另外一個價格甜蜜點。至於最終999美元起跳的Galaxy Z Flip3 5G在台售價，就等候稍晚一點對外揭曉。

雖然遲遲無法公佈新機的最終售價，但陳啟蒙提前公布針對新機上市的行銷策略。主軸就是「用主流手機的操作方法」，具體作法包含（一）行銷資源將是Note20系列的兩倍以上，目的就是增加折疊手機的知名度，將折疊手機打造成主流，並期待激起消費者想要擁有的慾望，讓折疊手機「飛入尋常百姓家」。消費者將能夠在北中南地標性戶外看板、節日檔期、人流多的地方看到戶外看板；（二）過往三星在台通常是第二波上市計畫才會加入在地的行銷策略（第一波都是跟隨總部的全球策略），而陳啟蒙指出，今年度會在第一波就推出在地的行銷活動，打造三星摺疊手機才是市場創新、新主流的概念，並期待透過生態系統的延伸、5G能帶來的更多可能性等，吸引消費者入手。

然而想要衝刺新機銷量，必須要有穩定供貨才能支持。陳啟蒙也回應，在七月份確實受到包含越南當地疫情的影響，在供貨上較為吃緊。但是「最辛苦的時候已經過去」，預估八、九月供貨將會恢復穩定。他也表示為了衝刺折疊手機的出貨，若是晶片或其他原物料吃緊，三星在下半年將會首要供貨給折疊手機為主，這也才符合他們在此領域投入大量行銷資源的目的！