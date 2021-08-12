日本東京帕運即將在本月24日登場，今天起在全國各地以活用區域特色的方式進行聖火取火（採火）；原訂17日起在4地進行聖火傳遞，但受疫情影響，東京都等3地取消公開傳聖火。

日本放送協會（NHK）報導，因應帕運的共生社會理念，今天起日本全國880多地，陸續以具有區域特色的方式進行帕運聖火取火。

如長野縣的身障孩童以陽光生火，鹿兒島縣種子島的火繩槍保存會以打火石點火等。

帕運聖火原訂17日起在4個舉辦比賽的都縣進行聖火傳遞，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，正實施緊急事態宣言的東京都、千葉縣與埼玉縣取消公開傳聖火，改為只進行點火儀式；僅靜岡縣將進行聖火傳遞。

預定在20日晚間，來自日本全國各地的火種與從帕運發源地英國運送來的火種，將在東京進行集火儀式，24日的帕運開幕式點燃聖火台。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100812