彰化縣政府12日發布二位一級主管人事異動，水利資源處長由參議馬英傑接任，原水利資源處長陳詔慶調任參議，教育處長陳逸玲調任參議，其職缺由副處長張淑珠代理。

水利資源處長馬英傑，國立中興大學土木工程學系碩士畢業，經歷彰化縣府工務處科長、副處長、城市暨觀光發展處長、參議等職。