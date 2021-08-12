彰化縣政府教育處、水資處一級主管調動 12:222021/08/12 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰縣府水利資源處長馬英傑，國立中興大學土木工程學系碩士畢業，經歷彰化縣府工務處科長、副處長、城市暨觀光發展處長、參議等職。（吳敏菁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣政府12日發布二位一級主管人事異動，水利資源處長由參議馬英傑接任，原水利資源處長陳詔慶調任參議，教育處長陳逸玲調任參議，其職缺由副處長張淑珠代理。 水利資源處長馬英傑，國立中興大學土木工程學系碩士畢業，經歷彰化縣府工務處科長、副處長、城市暨觀光發展處長、參議等職。 一級保育類食蛇龜三芝大街趴趴走 民眾通報動保處救援 彰化環團到場抗議 縣府稱程序透明 #參議 #水利資源處 #彰化縣政府 #一級主管 #馬英 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰縣府號朝百名大專生暑期返鄉 投入英語AI教育與孩子線上互動 12:522021/08/12 寶島 奧運熱 雲林規畫風箏衝浪公開賽 04:102021/08/12 生活新聞 金門陽翟大街活化 縣府再徵開發高手 10:172021/08/12 生活 陸駐美使館駁斥美方稱支持立陶宛發展與台灣關係 10:362021/08/12 兩岸 廣州Delta五月疫情問責20名領導幹部 市衛健委主任被免職 08:542021/08/12 兩岸 美國務院支持立陶宛發展與台灣關係 陸斥：美無權指手畫腳 09:132021/08/12 兩岸 大新竹輕軌路網評估 2023完成 04:102021/08/12 地方新聞 加拿大譴責中國虐待被拘押的加拿大公民 10:522021/08/12 兩岸 台中市多元亮點 綠川蛻變新生 04:102021/08/12 生活新聞 嘉縣普渡規模縮小 紙紮訂單更勝往年 04:102021/08/12 地方新聞 工商社論》從氣候紅色警報，反省我國綠色GNP 04:102021/08/12 財經要聞 寶島熱門新聞 彰化縣政府教育處、水資處一級主管調動 - 寶島 耗資近1億元量身打造 斗六農田灌溉「後庄埤」將成特色景點 - 雲林縣 金門塔山電廠鐵馬騎活動 8／18至8／21受理報名 - 寶島 最強卡司鹿港鎮立幼兒園18屆畢業生 《紙想跟你說再見》全球同步首映 - 寶島 清大電機4教授獲科技部傑出研究獎 成就冠全台 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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