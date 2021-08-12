東京奧運正式落幕，今年羽球的優異成績，在台灣造成一股羽球熱潮，就有網友神出一名穿著熱褲打羽球的正妹，她的模樣清純，露出一雙纖細白嫩的大長腿，一笑立刻讓網友全都融化，頓時在網路掀起熱議，然而也有眼尖網友發現，她疑似修圖修得太誇張，照片都「空間扭曲」了。

日前一名網友在PTT發文求助，「在fb滑到的妹子，看過兩三次了 還是覺得很正，可是都找不到門，請問各位大大分享IG或FB，謝謝」，並附上多張照片，只見少女身穿白色短版上衣和灰色真理褲，當時她拿著羽球拍在場上擺出各種俏皮姿勢，不僅凸顯出她的豐滿上圍，白皙長腿也頓時一覽無遺。

「不普通網友椰」曬出一雙大長腿。(圖/翻攝自微博)

有神人解答，這名正妹其實是大陸網紅「不普通網友椰」，這組照片發布於6月，早在東京奧運開打前就上傳，目前她仍在就學，只是熱愛在社群平台分享生活和美照，「有腿有奶～還不錯」、「可愛」、「有閃亮亮的感覺」、「很正，但感覺是去拍照的」、「這如果在我家附近球場，我還不看爆」。

照片被修道都變形了。(圖/翻攝自微博)

然而也有網友發現，「不普通網友椰」疑似修圖修過頭，照片都被修到變形，「羽球場的邊線跟網子的線條都變形」、「到底是場地爛還是我業障重，邊線歪成那樣」、「這球場線歪成這樣還能打？」，還有人狂酸：「這個連握拍都不會吧，但還是很漂亮」、「腳太細了吧～這種應該只會拿拍不會打球」。