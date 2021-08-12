鹿港鎮公所邀集了鹿港最強卡司鹿港鎮立幼兒園第18屆畢業生尬上全體老師 ，端出獻禮，製作《 紙想跟你說再見》影片，12日全球同步首映。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所邀集了鹿港最強卡司鹿港鎮立幼兒園第18屆畢業生尬上全體老師 ，端出獻禮，製作《 紙想跟你說再見》影片，12日全球同步首映。（吳敏菁攝）

「我想說的悄悄話，有祝福，也有感動⋯ 」今年因為疫情的關係，鹿港鎮公所取消了畢業典禮，為了給孩子留下一個永恆回憶，邀集了鹿港最強卡司鹿港鎮立幼兒園第18屆畢業生尬上全體老師 ，端出獻禮，製作《 紙想跟你說再見》，12日全球同步上映，幼兒園師生與家長們與鎮長許志宏一起觀賞播出的影片，都非常地感動。

影片從響起夏季蟬鳴中，開始校園巡禮，搭配旁白「還記得哭哭啼啼吵著要回家的自己嗎？過去的日子裡，你們交到了好朋友，學習怎麼穿脫外套，學習獨立吃飯，學習與他人分享，小寶貝也變成大哥哥、大姊姊」，一下子喚起小朋友內心共鳴。

許志宏說，「紙想跟你說再見」構思問世，在匆促的時間內，由鎮公所擅長美術及影像設計的員工林靜雯、鄭皓與幼兒園師生與家長們，製作，全長約40分鐘。無法為畢業生們舉行畢業典禮，但有這份影片做為禮物，相信可以為132位畢業小朋友留下最美好回憶。這也是鹿港鎮公所首支自製的畢業影片。

影片流程如同一般的畢業典禮，有鎮長致詞與師長的祝福，以及5個畢業班的畢業聯展畫面，還有頒獎典禮，是剪接每個得獎人的畢業照片串成，最後則是兩首由小朋友接力大合唱的鏡頭，這些都是由家長在家錄影，之後交給學校，再剪接成合唱版。

聽著孩子稚嫩的歌聲，看著孩子可愛的笑靨，很多家長在首映會上忍不住拭淚，直說好感動，非常喜歡這樣的影片，因為有孩子們的親身參與，相信在未來過後的5年，10年，甚至更久的以後，他們都能依稀記得當初為自己的畢業紀念影片唱的歌及畫的圖。