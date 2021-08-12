受惠於接連的梅雨、颱風、西南氣流帶來豐沛降雨，曾文水庫今年水量進帳已達8.9億立方公尺，是64年來排名第10名。

曾文水庫集水區從6月起率續降雨，蓄水量也5月30日觸底反彈，像坐電梯一樣直線上升，8月2日下午5點蓄水量已破4.5億立方公尺，從PRO放水道進行調節性放水，3日中午更開啟溢洪道放水。

據南水局統計，從2日颱風來襲至8月12日9時，水庫累計進水4.85億立方公尺，相當於一座曾文水庫的水量，從PRO、發電、溢洪道、防淤隧道等調節放水量也達3.96億立方公尺，幾乎是2座石門水庫水量。

南水局表示，8月時水庫的正常滿水位是228公尺，會視預估雨量進行調節性放水或防洪運轉，上一次最高水位是2018年9月7日的230.1公尺。截至12日中午12點，曾文水庫水位是229.86公尺、蓄水量5.069億立方公尺、蓄水率99.48％。