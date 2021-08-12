香港選舉委員會界別分組選舉提名期今日結束。截至昨日，選舉主任共收到1032份提名表格。新選制之下，工商界議席比例減少。港媒消息指，現年93歲的長和系創辦人李嘉誠這次不會參選，但長和系至少有4人出戰。至於李嘉誠長子、長和主席李澤鉅，本身為全國政協常委，預料他會循全國政協界別成為當然選委。

長和系與電訊盈科相關的參選人就有2人。至於其他發展商和財團，與新地相關的參選人有至少7人，會德豐和太古各有至少5人參選，新世界和恒地分別至少有3人。這次亦有不少中資機構相關參選人，其中與中銀相關的至少有10名，中旅相關至少有6人。

多個界別分組的參選人數暫時與席位相同，毋須競爭。至於出現競爭的界別分組，包括保險界、教育界、醫學及衛生服務界、社會福利界、勞工界，以及建築、測量、都市規劃及園境界。

據資料顯示，李嘉誠過去多次循地產及建造界擔任選委，2012年特首選舉中高調支持前財政司長唐英年；2017年選舉時則拒絕表態。本屆選舉中，地產及建造界已報名的參選人包括長實集團執行董事趙國雄、合和實業主席胡應湘等。

至於李澤鉅，本身為全國政協常委，預料他會循全國政協界別成為當然選委。