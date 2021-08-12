大陸工信部直屬的大陸信息通信研究院12日公布數據指出，7月大陸大陸手機出貨量年增近三成，其中，5G手機加速滲透，成為市場增長主要驅動力。

報告指出，7月大陸市場手機出貨量為2867.6萬部，年增28.6％。其中，5G手機2283.4萬部，年增64.1％，占同期手機出貨量的79.6％。

信通院表示，2021年1～7月，大陸市場手機出貨量累計有2.03億部，年增15.6％。其中，5G手機1.51億部，年增94.3％，占同期手機出貨量的74.3％。

數據顯示，大陸7月智慧型手機出貨量為2776.7萬部，年增30.6％，1～7月累計出貨量有1.99億部，年增16.8％。

在大陸外手機市場品牌構成方面，7月大陸國產品牌手機出貨量為2588.7萬部，年增24.9％，占同期出貨量的90.3％。1～7月國產品牌手機出貨量累計1.81億部，年增13.3％，占同期出貨量的89.4％。