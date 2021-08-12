楊勇緯與父母、阿嬤、弟弟及姑姑到巷口迎接。（王文吉攝）

楊勇緯簡短受訪後，隨即返家與家人團聚。（王文吉攝）

「柔道男神」楊勇緯征戰東京奧運摘下男子60公斤級銀牌，他今天結束14天居家檢疫，上午11時左右返回台中后里老家，第一件事是與家人到土地公廟參拜，鄰長特地到巷口施放鞭炮，鄰居也出門鼓掌歡迎。楊家除了訂購飯店外燴，阿嬤還殺了1隻雞，由媽媽燉香菇雞湯。

楊勇緯完成兩劑疫苗的接種，為了保護家人，仍決定在防疫旅館住滿14天，今天解除隔離，上午11時左右返回台中后里老家。楊的父母、阿嬤、弟弟及姑姑陪同到福德祠參拜，一起焚香感謝土地公保祐，鄰長特地到巷口施放鞭炮，鄰居也都站在家門外鼓掌歡迎。

楊家低調慶祝楊勇緯摘銀，特別訂了飯店外燴，滿滿一桌美味佳餚。媽媽楊秀鳳透露，楊的阿嬤殺了1隻雞，自己燉了香菇雞湯，已經3、4個月沒看到勇緯了，會給孩子大大的擁抱。

楊勇緯受訪表示，終於回到家了，謝謝大家的支持，想要好好與家人享受短暫團聚時光，好好陪伴家人，太久沒有回到家了，心情有些激動，謝謝大家的關注及支持。