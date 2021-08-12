知名作家九把刀岳母施打AZ疫苗4天後辭世，他除了在臉書發文悼念之外，也提醒所有人接種後若有嚴重不適狀況，應趕快就醫治療，對此，財經網美胡采蘋透露跟當醫師的弟弟討論此事後，表示：「疫苗副作用可能因為輿論關注而被過份放大，影響到我們的認知」。

財經網美胡采蘋表示看到九把刀岳母的新聞後，詢問當醫師的弟弟「真的是疫苗問題嗎？」弟弟第一時間認為可能是主動脈問題，但有太多病人預期打完AZ會有強烈副作用，加上副作用被過份誇大，導致把接種後的不舒服反應當成副作用，也成為干擾病人對不舒服反應的行動決策，更提醒所有人「不舒服未必是副作用所引起，請不要輕忽一切身體發出的警訊」。

她表示今年開始打AZ疫苗時，因為新聞報導施打後副作用有多可怕，便沒有去登記，當時身為醫生的弟弟表示有疫苗就要打，就算打完感染病毒，也會降低重症機率，至於血栓反應更是非常罕見，尤其是發生在亞洲人身上，但也感嘆：「醫生可以治病，但是人也要自己走到醫生面前，所有的救援都關乎我們自己，然而在走到醫生面前的路上，卻還有那麼多的阻礙」。

精神科醫師潘建志表示，接種AZ疫苗後出現副作用，95％都是在48小時內出現，九把刀的岳母第4天才開始出現劇烈疼痛，推估不是疫苗副作用，很可能是不良反應或其他疾病，若有類似情況絕對不能忍，應該要馬上去急診。

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