美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）預計48小時內就會批准讓免疫功能低下的民眾追打第3劑輝瑞/BNT或莫德納疫苗，美國CDC預估，全美約有900萬免疫功能低下者。

追打第3劑疫苗成為各國趨勢，美國預計也將跟進，CNN 11日引述消息人士報導，美國FDA預計接下來48小時內就會批准讓免疫功能低下者追打第3劑BNT、莫德納疫苗。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）最先報導這則消息，指出FDA預計美東時間12日修訂這2款疫苗的緊急使用授權。

FDA發言人表示，研究顯示可以為免疫功能低下者額外接種疫苗，FDA及美國疾病管制暨預防中心（CDC）正在評估可能的選項。

CDC疫苗顧問將在明（13）日開會討論追打疫苗的議題。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究，免疫功能低下者就算完整接種疫苗，感染新冠肺炎導致住院、死亡的風險仍是已經接種疫苗的一般人的485倍。

CDC預估，美國大約有900萬人屬於免疫功能低下者，這些人包含癌症患者、器官移植患者，以及需要服用藥物抑制免疫反應的患者。美國政府原本冀望透過拉抬疫苗覆蓋率達成群體免疫的方式，保護這些脆弱族群，不過全美疫苗接種速度趨緩，甚至約有1/3符合接種資格的人連1劑疫苗都還沒施打。

不只讓免疫低下者補打疫苗，CNN指出，拜登預計9月公布全美國人接種追加疫苗的計畫，美國公共衛生局（USPHS）局長莫西（Vivek H. Murthy）昨（11）日表示，美國政府正在考慮誰最需要追打疫苗，以及何時接種。