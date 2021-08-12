記憶體大廠華邦電（2344）董事長焦佑鈞今日表示，從供應鏈的角度來講，目前記憶體市況仍是處於供不應求的狀態。

華邦電今（12）日舉行股東會，面對市場出現雜音，華邦董事長焦佑鈞表示，目前來看仍是處於供不應求的狀態，焦佑鈞指出，市場同時出現終端需求下降、但又供應不足的看法，主要是因為當供應量為100、需求120，需求若下降到110或是升到130，公司方面很難去感受，因為供應端就只有100。

針對Chromebook砍單千萬台的消息，華邦電董事長焦佑鈞表示，在今年第二季的Chromebook銷量，相較去年同期上升75%，不過為什麼取消一千萬台，主要是當廠商認為75%就足夠，便會取消訂單，但其實供應商要能滿足75%的成長，都是非常辛苦困難的事情。

華邦電總經理陳沛銘也表示，第3季顯然是處於供不應求，第4季應該也不會太差，仍是較為正向的看法，主要是沒有新的產能開出，即使在明年DRAM的新產能開出，也應該是聚焦在DDR4、DDR5部分，對DDR3的需求應該都還在，展望明年仍很樂觀。