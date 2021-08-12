國民黨青年部今天舉辦「網紅青年營」，邀請黨主席江啟臣到場致詞，江在回溯這一年半來舉辦各式營隊、沙龍，為的就是讓年輕人更了解國民黨，此次原有200人報名，後篩選出30人參加，江致詞到一半時，前彰化縣長卓伯源突然現身參加，卓一到場和江拳頭致意，結束後卓還主動和江勾肩搭背。

國民黨舉辦的「網紅青年營」今天登場，邀請黨主席江啟臣到場致詞，中廣董事長趙少康、革實院長羅智強、重啟核四公投領銜人黃士修、文傳會副主委鄭照新擔任講師，此次報名踴躍，在短短一周內有近200人報名，最後篩選出30人參加。

青年部主任陳冠安說，「網紅青年營」只是「戰鬥藍」集結的第一步，未來將透過課程培訓、資源供給、議題合作和社群活動，積極讓戰鬥藍夥伴有發光發熱的舞台，希望在第一代青年戰鬥藍的活躍之下，吸引到更多年輕夥伴的響應，凝聚更多的隊友，一起戰鬥一起拚。

江啟臣致詞表示，去年補選黨主席時，國民黨在40歲以下黨員不到3％，為了克服少子化問題，上任後大力在年輕化工作投入諸多心力與資源，去年有超過4000名年輕人加入國民黨，希望未來每100人入黨，有4成是40歲以下，朝這個目標向前。

江啟臣致詞到一半時，前來完成黨主席選舉領表的前彰化縣長卓伯源突然現身「亂入」，先是和江啟臣拳頭致意，江隨後接續說「戰鬥藍集結」，強調網路是政黨競爭無法迴避的戰場，未來不只在馬路戰鬥，更要在網路戰鬥，卓則說，國民黨要找回年輕人的精神，應提供給年輕人發展平台。