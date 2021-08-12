新北市三峽青農黃昶閔考慮到氣候變遷、農業人口流失等議題，結合曾在大學任教的經驗，創立「靖食栽」品牌，打造農業科技工廠，並在無塵室內種植萵苣、芝麻葉等歐美蔬菜。（農業局提供）

無塵室也能種出生鮮蔬菜！新北市三峽青農黃昶閔考慮到氣候變遷、農業人口流失等議題，結合曾在大學任教的經驗，創立「靖食栽」品牌，打造農業科技工廠，並在無塵室內種植萵苣、芝麻葉等歐美蔬菜，雖然沒有陽光日照、泥土栽培，但利用智慧化管理，仍種出鮮嫩、清甜的蔬菜，無菌無塵管理也在疫情間獲得顧客青睞。

37歲的黃昶閔在擔任青農前，曾是大學教學助理，研究辦理創新創業等學習課程，考量到傳統農業恐受氣候、人口變遷影響，毅然決然踏入農產領域，並在2016年創立品牌，將科技與農業結合，不像傳統在農田種植蔬菜，黃昶閔將農地轉為無塵室，系統化管理植物所需的光照、水分、土壤酸鹼值，減少人力需求、碳足跡及用水量，以克服人力不足、產量產期不如預期等問題。

黃昶閔說，無塵室種植的蔬菜都有通過SGS檢驗，除了種植常見的歐美蔬菜外，也種植日本料理店高級食材「冰花」，因外表有如冰結晶而得名，咀嚼時也會散發淡淡鹹味、充足水分，由於種植條件較為嚴苛，鹽分多寡會影響口感，溫度高低會影響生長，在台灣也相對罕見。

農業局表示，黃昶閔是新北市青農聯誼會員，常運用本身的科技專業與其他青農作交流，藉此協助青農帶動農業發展，而疫情間「靖食栽」也推出防疫免運套組，獨特的栽種方式也獲得不少民眾信賴，黃昶閔也與其他農友合作，一同銷售鼎勝養蜂場的蜂蜜、仁和鮑魚的九孔鮑等新北青農的優質農產。

農業局長李玟說，農業局會持續輔導青年農民，疫情間青農、農漁會、新北好茶等也互相整合，協助媒合開創通路，創造零接觸的新商機，市府也會持續推動「美味農業得來速」網站，推廣更多新北優質農特產品。