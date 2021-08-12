家齊辦理線上全英營隊探索跨文化溝通。(家齊高中提供／曹婷婷台南傳真)

家齊高中今年暑假首辦線上英語營隊，以「接軌國際、鏈結全球」為核心，由語文實驗班加拿大籍教師魏妮可Nicole策畫線上全英課程，邀西班牙、英國、印度、瑞士、芬蘭、克羅埃西亞等13國客座講者，引導參與學生提升英語表達自信及跨文化溝通素養。

全球化趨勢，具備多元文化與國際理解能力的專業人才需求迫切，這場營隊吸引31位參與營隊的學生，除了家齊高一新生、高二生，更有8位來自南一中與南女的同學跨校參與。

客座講者各具專業背景，有服務於世界糧食計畫署、有為女性權益發聲的非營利組織、或身兼作家及演員與影視媒體人身分的斜槓青年，也有與高中生同年齡的各國Z世代青少年力克時差，與此次參與學生連線交流，是難能可貴的跨文化交流體驗！

家齊高中表示，教育部「國際教育2.0」的目標包含「培育全球公民」、「促進教育國際化」及「拓展全球交流」，外師魏妮可Nicole融合此3項目標，設計任務導向的英語口說訓練，邀請世界各地的講者加入此次營隊，共同參與跨文化溝通與交流。

魏妮可Nicole舉自身為例，大學攻讀跨文化溝通(intercultural communication)，自己雖是加拿大籍，但成長階段在瑞士，來台生活與任教超過20年。她強調，每個人都有獨特的文化視角(unique cultural lens)，跨文化溝通的重要性便在「同理差異、尊重多元」，她鼓勵高中生不要因口音或擔心發音錯誤，就不敢開口說英文。

此次線上營隊邀集不同國籍分享者，讓參加的學生感受全球化的浪潮下，跨文化溝通之迫切需求。參與的學生在線上分組共學，探索文化衝突，更自製跨文化迷因圖，強化使用英語溝通之動能。

家齊高中110學年度通過教育部核定補助辦理 「與國外姐妹校推動線上教學計畫」，預計將與加拿大布萊斯學院、多倫多大學MWS iGEN Mobile School與英國West Buckland School等單位，合作推動線上文化交流與線上課程，走在2030雙語國家政策之前，朝學校國際化與雙語教學目標邁進。