市府吊派挖土機進場，將軟弱面挖開清除，並進行回填作業。（台中市政府提供）

大里文心南路漏夜全力進行搶修。（台中市政府提供）

市長盧秀燕相當關心事件受傷市民與民眾安全，昨日接獲通報後立即趕赴中山醫學大學附設醫院探視。（台中市政府提供）

台中市大里區樹王里文心南路1239號前，昨天出現坑洞導致民眾車輛掉入，台中市政府獲報後，第一時間派駐人員前往現場勘查，目前已排除事件造成原因為汙水地下水管道施工，建設局11日晚間全力搶修，完成道路回填，預計今日下午開放通行。

建設局長陳大田說，市長盧秀燕相當關心事件受傷市民與民眾安全，昨日接獲通報後立即趕赴中山醫學大學附設醫院探視，隨後趕至事故地點第一線了解事發情形及後續處置。林姓女駕駛做完檢查後無明顯傷勢，並受到驚嚇，市府將負起醫療及車輛損償責任，協助受傷民眾辦理後續國家賠償事宜。

陳大田強調，接獲事件當下即進行快車道封閉作業，設置警示設施，為儘早恢復交通，事件發生當日下午吊派挖土機進場，將軟弱面挖開清除，並於晚間8點半完成CLSM（控制性低強度回填材料）回填作業，待低強度混凝土乾燥、完成路面修復後開放通行。

水利局指出，已完成下水道工程TV檢視，確認管壁平滑無破損，道路目前無繼續掏空，因此排除污水施工因素。