39歲大陸女星姚笛過去演出《裸婚時代》走紅，2014年她爆出介入「紫薇」馬伊琍和文章婚姻，引來外界撻伐，更酸她是「最強小三」。而姚笛2017年承認與富商男友交往，2019年透露已婚，今(12日)大陸八卦媒體卻直擊姚笛老公深夜在街上與其他女子親密互動，讓姚笛婚姻亮起紅燈。

曾在《還珠格格3》飾演紫薇一角的馬伊琍2008年與小她8歲的文章結婚，兩人育有兩女，7年前爆出文章偷吃，當時馬伊琍原諒老公，寫下：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，然而2019年文章、馬伊琍閃電宣布婚姻告吹，文章吐心聲：「吾愛伊琍，同行半路，一別兩寬，餘生漫漫，依然親情守候」，馬伊琍隨後也寫下：「你我深愛過、努力過、彼此成就過。此情有憾，然無對錯。往後，各生歡喜」。

姚笛老公被直擊跟一女互動親密。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

而被貼上小三標籤多年的姚笛，2017年曬照證實與富商男友交往，2019年姚笛向粉絲承認已經結婚，直說：「我很幸福，餘生會珍惜」，今年1月有媒體拍到姚笛和老公及一票親友到餐廳聚餐，聊著聊著姚笛突然抽起菸，姚笛丈夫後來走向姚笛，摸摸女方的臉並親吻她額頭，看似感情甜蜜。

今《搜狐娛樂》報導，姚笛老公最近被拍深夜和一位美女在路上挽手走路，期間姚笛老公還親暱地摟著該女的脖子，兩人有說有笑十分親密，引人好奇姚笛是否與老公婚變。對此，姚笛本人暫時未出聲回應，網友則回：「這叫，天道有輪迴」、「這女的有幾分像姚笛」、「不知道文章看了有什麼感想」、「不是應該說說這男的嗎，心疼姚笛」。

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