位於阿里山二萬坪的救國團阿里山青年活動中心聯外道路因邊坡坍塌，員工和旅客被迫滯留山上。（鄧效忠提供∕呂妍庭嘉義傳真）

日前盧碧颱風外圍環流帶來強大雨勢，嘉義縣山區多處道路中斷，位於阿里山二萬坪的救國團阿里山青年活動中心聯外道路因邊坡坍塌，自7日凌晨起，20多位員工、旅客全受困，隨後部分旅客已由小火車台車接駁下山，目前尚有10多人滯留，雖阿里山鄉公所承包廠商全力搶通，預估要等到14日才會恢復通車。

阿里山青年活動中心總幹事鄧效忠說，阿里山二萬坪車站聯外道路7日清晨3點，距離青年活動中心約300公尺處上邊坡坍塌，坍塌土方包括不少巨石，阻斷道路約70公尺，當時除員工10人外，還有來自新北市及桃園3個家庭共11名旅客全受困山上。

雖受困至今，活動中心免費提供食宿，仍有7位旅客因急於上班，在警方協助下，9日在1名員工陪同下，搭乘鐵道巡查板車，行駛3公里左右到阿里山車站，再轉車接駁下山。

鄧效忠說，7日道路坍方中斷至今，因水電未中斷，冷凍肉品仍持續供應，並採摘野菜補充蔬食，並未斷炊，只是公所承包廠商昨11日開始動工搶通，發現很多大石需先打碎，加上邊坡落石不斷，恐要等到周六14日才能順利搶通。