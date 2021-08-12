彰化縣長王惠美12日到湖北國小視察辦理情形，也與大專青年學生共同線上學習，與線上的孩子們互動。（吳建輝攝）

王惠美說，學生提供活潑趣味的多元教學，與孩子們線上互動，也希望能吸引更多教育人才返鄉服務，留在地方貢獻所學。（吳建輝攝）

彰化縣政府積極推廣雙語教學與國際教育，今年暑假甄選100位相關科系的大學生，到縣內74所國小擔任英語社團暨AI教育的指導老師，彰化縣長王惠美12日到湖北國小視察辦理情形，也與大專青年學生共同線上學習，與線上的孩子們互動，王惠美說，學生提供活潑趣味的多元教學，與孩子們線上互動，也希望能吸引更多教育人才返鄉服務，留在地方貢獻所學。

彰化縣政府舉辦的110年度彰化縣大專青年學生公部門暑期工讀計畫，號召相關科系的大專生到縣內國小擔任指導老師，透過專青年學生活潑有趣、輕鬆趣味的多元教學模式，加深他們的興趣，帶領低年級的學生進入英語與AI教育世界。

曾經當過老師的彰化縣長王惠美表示，她熟知教育與國際接軌的重要性，除了英文能力要夠強，也要打好AI領域的基礎，特別邀請100位大專學生回到彰化，第一個目的就是希望在地的學子能夠回到彰化親近彰化，第二個就是利用暑假來加強學童的英語和AI能力，讓彰化的孩子贏在起跑點，走在時代的尖端。

王惠美說，今年縣府也增加34位外籍師資，除駐點在學校教學外，也會參與縣府舉辦的「彰化縣外籍英語教學人員到校服務計畫」、「彰化縣外師英語走讀計畫(Traveling Tales)」等，提供學生更多機會與外師互動，讓彰化的孩子更早與國際接軌，走向優質國際化的教育城市。

王惠美強調，今年因疫情關係，用遠距線上教學彌補孩子們的學習，感謝所有校長、老師照顧好學生，也謝謝家長的體諒，而即將面臨9月開學，縣內的教職員工原則上都打過第一劑疫苗，也持續為復學做好準備，縣府也會積極爭取疫苗，也希望孩子們能戴好口罩，保護好自己。