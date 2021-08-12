作家九把刀岳母施打AZ疫苗4天後猝逝，他透露岳母疫苗副作用發作後，背部往頸部開始劇痛加上陣痛，一陣一陣還嘔吐，休息一下又開始陣痛，劇烈疼痛使得她根本無法動彈，醫界一致認為致命原因恐是主動脈剝離造成；法醫高大成也認為是主動脈剝離脫離不了干係，不排除因疫苗加速體內隱形動脈變化，導致死亡。

據《ETtoday新聞雲》報導，高大成表示，一般來說，體內5公分大的動脈瘤破裂後的10分鐘就會導致喪命，但依據九把刀敘述情況推測，動脈瘤破裂應該約為0.5公分左右，身體出現不適立刻就醫，也許還有挽救機會。

高大成說，人體內若有動脈瘤，通常都不會只有一顆，且多數人皆無感覺，也不自知，認為九把刀的岳母打完AZ後，身體出現過敏反應，進而成為引爆體內動脈瘤炸彈的引信，導致其變大破裂而死。

至於真正死因是否與疫苗有關，高大成補充說，解剖時會在主動脈剝離處，查驗有無嗜伊紅性白血球，經查驗結果若為「有」的情況下，就有可能因延遲過敏導致動脈瘤破裂，造成主動脈剝離，這就可能與疫苗有關聯。