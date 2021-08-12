嘉義空軍基地F-16V戰機昨清晨執行訓練任務時，戰機起飛後，座艙罩飛脫的飛安事件，雖飛行員處置得宜，緊急降落機場，人機均安，但該飛員行已停飛並接受調查，全案朝人為疏失方向調查。

軍方官員表示，昨清晨例行訓練，共有4架戰機編隊，該飛行員為4號機，在起飛前，發現座艙罩訊號異常，沒有關緊，但因已達起飛速度，約200至300公里間，已來不及處置關好，如果放攔截索攔住，人機更危險，於是起飛後再關座艙罩，但因速度太快，風勢強勁灌入，飛起沒多久，約離地300呎，座艙罩即飛脫。

軍方官員說，座艙罩飛脫後，飛行員視線是看不清，外界形容是敞篷機，如是敞篷車，前面還有一片擋風玻璃擋著，但F-16戰機的座艙罩是一整片，飛脫後，駕駛艙沒有任何保護，靠飛行員拉低座艙椅，壓低面罩，依判斷與經驗落地，因此，空軍內部對飛行員的後半段處置，人機均安，給予高度肯定。

不過，軍方官員說，如果調查結果確是人為疏失，仍將依規定懲處。至於座艙罩，掉在基地內，跑道東側處尋獲。

據了解，該飛行員為上尉，飛行時數約500多小時。據了解，戰機起飛時，座艙罩的警示燈已亮，至於座艙罩何以未密合，由於該裝置有防呆設計，軍方正調查中。