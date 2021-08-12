嘉義市長黃敏惠宣布16日起恢復市民免費健康篩檢，請市民提前預約。（廖素慧攝）

今年嘉義市民免費整合性健康篩檢已有2900餘人受檢，因應疫情嚴峻而暫停近3個月，市政府12日宣布8月16日起將重啟服務，採預約制，預估還有約1萬7000人待整篩，而為了防疫，減少口腔癌、肺功能等2項檢篩。

嘉義市長黃敏惠表示，今年整合性健康篩檢因疫情影響，自5月16日起暫停，本月16日將重啟服務，8月底前服務調整為限篩檢前2日完成「線上預約」或「電話預約」方式，8月13日上午8時開放嘉義市民健康篩檢資訊系統線上預約，6家整篩服務醫院同步開放電話預約。

黃敏惠表示，整合性健康篩檢共有42項篩檢，費用高達8000元，30至39歲首次參加整合性健康篩檢的市民、40歲以上的市民全程免費，目前有1000個名額送早鳥雙好禮（早餐1分、馬卡龍色系實用調味罐1瓶），以及7000個名額首篩好禮（精緻文創環保袋）。

市政府衛生局國民健康科長林秀猜說明，網路預約系統每天設定適當名額，額滿為止，市民完成預約後，依約定時間持身分證、健保卡前往醫院受檢。

此外，暫停需脫下口罩檢查的2項服務，一項是肺功能檢查，是45歲以上且慢性阻塞性肺病篩檢問卷結果異常者；另一項是口腔黏膜檢查，30歲以上吸菸或嚼檳榔習慣者。

林秀猜說，這項健檢每年4月至10月底，由聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、陽明及慶昇等6家醫院提供服務，每年約有2萬人受檢，今年4月27日至5月14日止完成2919人整篩。

整篩相關訊息可洽詢愛嘉義APP、嘉義市政府官網、或電話（05）2338066轉衛生局國民健康科，還有6家醫院的整篩預約專線。