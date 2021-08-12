工業電腦廠事欣科(4916)股東常會通過配息0.5元，今（12）日以23.1元參考價除息交易。由於第二季營運顯著轉盈、獲利回升至近7季高點，開盤即以勁揚4.76％的24.2元瞬間完成填息，隨後飆升9.52％至25.3元，領漲工業電腦（IPC）族群。

事欣科2021年第二季合併營收6.85億元，季增達58.16％、年減17.06％，為近1年高點。毛利率21.03％、營益率7.79％，分創近5季及4年半高點，本業終止連4季虧損。稅後淨利0.42億元，季增達31.17％、較去年同期大幅轉盈，每股盈餘0.52元，雙創近7季高點。

合計事欣科上半年合併營收11.19億元、年減53.44％，為近5年低點。毛利率雖降至17.28％的近6年低點，但營益率逆勢回升至0.83％、創近3年高點。配合業外收益增加，使稅後淨利0.75億元、每股盈餘0.92元，較去年同期虧損0.51億元、每股虧損0.62元大幅轉盈。

事欣科以北美為營運重心，營運去年4月起受疫情衝擊而轉弱。隨著北美疫情逐漸受控解封，在美國博奕大客戶重啟拉貨及連鎖速食大廠點餐機挹注下，上半年營收逐月升溫，營收規模回升帶動第二季本業顯著轉盈，抵銷匯損使業外轉虧影響，帶動整體獲利同步反彈。

而事欣科上半年營收衰退較大，主因喪失對轉投資工具機廠恩德控制力，去年6月起營收不再計入合併財報，若排除恩德營收合併影響，則第二季合併營收為季增58.95％、年增近1.13倍，上半年合併營收年增3.54％，顯示工業電腦本業營運逐步回溫。

同時，事欣科美國子公司去年取得美國小企業管理局（SBA）授權銀行借款，用以發放員工薪資及相關福利支出，若符合所有特定條件即可申請豁免。此借款在首季順利通過審核，於業外認列政府補助收入約8522萬元，亦增添獲利回升動能。

展望後市，隨著第三季將步入產業旺季，事欣科近期再傳接獲博奕大單，配合美國疫情解封、經濟重啟助益，將推升營運規模向上。據了解，此次接獲的博奕大單將在墨西哥廠生產，有助該廠規模經濟及生產效能發揮，朝擴產後營運目標邁進，推升整體獲利成長。