30歲林姓男子涉嫌以模型槍店作為掩護，暗中卻從事改造槍彈兵工廠。（翻攝）

30歲林姓男子涉嫌以模型槍店作為掩護，暗中卻從事改造槍彈兵工廠。（翻攝）

30歲林姓男子涉嫌以模型槍店作為掩護，暗中卻從事改造槍彈兵工廠。（翻攝）

模型槍店作掩護 新北警破獲改造槍彈兵工廠

30歲林姓男子涉嫌以模型槍店作為掩護，暗中卻從事改造槍彈兵工廠，新北市刑大11日循嫌前往查緝，當場查扣改造槍枝1把、模擬短槍8把、改造子彈233顆及安非他命毒品等證物，警訊後依法移送地檢署偵辦。

警方調查，林嫌在新北市板橋區經營模型槍店，因時常接觸到槍枝同好友人提到槍枝改造有賺頭，加上透過網路瀏覽各式槍枝改造訊息，覬覦不法獲利，自行上網購買改槍工具，以每把3萬至3萬5000元價格替不特定人士改槍。

新北市刑大獲報11日前往攻堅，當場查獲車床、電鑽、熔鉛器、工具箱等大批改造工具，並查扣改造槍枝1把、模擬短槍8把、模擬霰彈槍1把、改造子彈233顆、槍身、槍管等半成品以及二級毒品安非他命、吸食器等證物。此外，林嫌在販售過程中均會附贈未通槍管以規避警方查緝。

警方訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。新北市刑大表示，槍枝問題衍生多數暴力犯罪等，對社會治安造成負面影響甚大，警方將持續追查槍枝流向，全力掃蕩槍械以維護民眾良好治安居住環境。

警方呼籲，《槍砲彈藥刀械管制條例》已修正持有、寄藏或意圖販賣而陳列各式槍械，不論是制式或非制式槍枝刑度皆提高五年以上有期徒刑；另「模擬槍」定義放寬納管「操作槍」，持有、販售等行為皆會加重罰鍰，請民眾勿以身試法，後悔莫及。

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