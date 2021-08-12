政府自購的52萬多劑AZ疫苗，今（12）日中午從泰國起飛，預計下午3點多抵達台。行政院長蘇貞昌在臉書證實此消息，表示加上這批疫苗，台灣取得的疫苗將超過1000萬劑。不過，部分網友對此不以為然，直呼「那為什麼我還打不到」，並諷刺問道「疫苗買來給你PO文的？」

除宣布自購的52萬多劑AZ疫苗下午抵台外，蘇貞昌也指出，在全球疫情急遽升溫、各國疫苗短缺之際，台灣能夠短時間內獲得1000萬劑疫苗，還能在三個月內將疫苗覆蓋率從1%提升到38%、將日確診數從500多例降到個位數，要感謝所有防疫人員、外交人員和所有台灣人民的配合，以及友邦的協助。

民進黨立委、議員及部分網友，在文章下方留言感謝防疫和外交團隊辛勞，大讚執行力超強，並喊出「政府加油、人民加油、臺灣加油！」有人則酸說，「為什麼是從泰國，不是應該原廠出貨嗎？」

另有網友反映，「第九類人群，第一劑還沒打到」「為什麼我們57歲都到現在為止都還沒打到」「重點38歲以下平民百姓還是打不到疫苗」，說好的超前部署、說好的台灣自購2000萬劑疫苗到底在哪裡？「只會大內宣，其它什麼都不會」「自己買的每次都來一點點騙百姓」。