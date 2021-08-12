弘光獵鷹電競隊指導長輩試玩英雄聯盟遊戲。（王文吉攝）

弘光獵鷹電競隊選定簡單遊戲，讓長輩熟悉滑鼠鍵盤。（王文吉攝）

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系執行高教深耕計畫，與弘道老人福利基金會推動「不老電競」圓夢計畫，選出10位平均年齡70歲的不老選手，接受弘光獵鷹電競隊3個月特訓。參加開訓典禮的不老選手興奮地說，「要跟上時代，就要追求夢想、挑戰新事物！」

「不老電競」圓夢計畫由弘道老人基金會與台中市政府、中華民國電子競技運動協會等10多個產官學單位合作推動，弘光科大結合校內資源，護理系老師設計「健康評估表」，針對長輩病史、身體狀況等，進行評估，希望讓長輩能在安全無慮的環境下訓練。

多遊系主任黃建基表示，弘道基金會在北中南各區選出不老電競選手，分區培訓，中部由弘光科技大學負責，共規劃10堂課程，包含了解電競產業及英雄聯盟遊戲介紹，讓長輩熟悉遊戲介面及操作，進一步學習各路角色及技能，預計在11月28日進行三區交流比賽。

「哇！好先進的設備！」不老選手來到弘光科大，踏入專業電競館及電競教室後，看到轉播設施、專業電腦發出讚嘆聲。接著工作人員協助填寫健康評估表，並套量戰隊制服，相互認識後，弘道基金會說明不老電競的培訓課程，最後讓長輩們體驗試玩英雄聯盟遊戲。

71歲的楊常婉專程從南投到台中，她說，從教育界退休後一直當志工，不斷學習不同領域的知識，包含上樂齡課程、學客語、學畫等。報名「不老電競」，就是要挑戰自我，激勵自己學習新事物，「每一個學習都是一種成長，退休不是要享受人生，要活到老學到老。」

61歲李福鈞說，他的小孩有在玩線上遊戲，因此請小孩指導，從早期的魔獸到現在的英雄聯盟，都有涉獵，且玩英雄聯盟的時間至少7年；65歲張素卿說，她育有3個孩子，平常看到孩子在家裡玩，在旁邊看覺得很好玩，因此鼓起勇氣報名，跟大家一起學習。

負責「不老電競」的弘道基金會企劃徐昊平表示，透過電競說明會讓長輩初步認識教練和同儕，事先做好心理上的準備。培訓過程中，也會帶領長輩在休息時做「伸展操」及「眼球運動」，避免身體疲倦或用眼過度，讓他們在安全無慮的環境下與年輕人一同交流學習。