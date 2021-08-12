路口錄影監視系統是維護交通與治安的重要建設，台中市部分錄影監視器建置超過10年，設備老舊，鏡頭解晰度不佳，急需汰舊換新；台中市議長張清照要求市府編預算逐年汰換，也承諾為海線地區爭取以「電力開發協助金」新建、汰換錄影監視器。

清水分局指出，目前轄區內的清水區、沙鹿區、梧棲區共建置錄影監視器2418支鏡頭，排名全市第五，其中前議長張清堂、現任議長張清照從2005年起至今，協助清水警分局爭取以 電力開發協助金 建置的錄影監視器計165組872支鏡頭，有效維護清水、沙鹿、梧棲地區的治安與交通。

台中火力發電廠位於海線地區，每年提撥 電力開發協助金 回饋地方；議長張清照說，以電協金建置路口錄影監視器，成為海線的「電子城牆」，讓海線居民住得更安心。

他也指出，目前台中市部分錄影監視器建置超過十年，設備老舊，鏡頭解晰度不佳，急需汰舊換新，他建議市府編預算進行汰舊換新，他也承諾為海線地區爭取電協金，建置新的錄影監視器之外，部分用來汰舊換新。

清水分局表示，科技日新月異，過去建置的錄影監視器是採類比訊號影像，2018年以後開始建置數位式錄影監視器；類比式影像不清晰，辨識效果差，1支鏡頭只能照1個車道，數位式影像品質較佳，而且1支鏡頭可照3個車道。

根據清水分局統計，轄內超過10年以上的錄影監視器有167組，鏡頭至少7、800支，但是明年清水警分局只分配到汰換3組，如以此速度至少需70年才能更新完畢，故需經費挹注才能加速進行，特別感謝張議長承諾爭取以電協金協助汰換。