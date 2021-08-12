南台灣豪雨造成農損，農委會輔導處長陳俊言今表示，此次農業總損失共4億7784萬，農委會已針對彰化以南的農業全品項受理現金救助，只要農民受損達到20％就可提出申請，籲請受災農民儘速至公所辦理。

行政院今天召開院會，針對豪雨造成的農損，陳俊言指出，總統、行政院長及農委會主委均已陸續前往各重要產地了解農損情形，確定公告彰化以南農產業全部品項給予補助；而台中、南投、苗栗、新竹及桃園地區，則針對部分農產品辦理農業天然災害現金救助及低利貸款。

陳俊言強調，此次救助主要會依循從速、從優原則，目前中央已公告縣市免現勘品項，行文地方政府給予行政指導加速執行，並至現場辦理溝通座談，於8月16預撥經費給地方政府，請地方政府協助轉撥。

另方面，陳俊言說，針對此次農損也提供農業天然災害低利貸款，讓有復耕、復建資金需求農民，可於明年4月14日前提出申請，放貸機構也會加速審查；同時，也會發放有機質肥料補助每公頃1.2萬至3萬元。

陳俊言強調，天災救助快速辦理，才能讓農民辦理下一期復耕，因此農委會10個場試所也已組成復耕技術服務團全面下鄉協助，並請地方政府繼續查報災情隨時回報中央，滾動式公告嚴重受損農作物地區及品項勘查方式，以協助受災農共同度過難關。